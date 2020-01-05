Супруг звезды «Дом-2» Кати Колисниченко заговорил о бесплодии





Избранник участницы шоу больше не скрывается от публики. Но после того, как о нем узнали, то начали распускать не обоснованные слухи.Известно, что у пары растет общий сын Савелий. Мальчик сильно похож на своего папу. Мужчину же обвинили , что он оставил ребенка по имени Лев, который был у него от прошлых отношений. Алексей же утверждает, что до встречи с Катей думал, что у него вообще не может быть детей. Проектант отметил, что встреча с женой для него была настоящим чудом, а также очень рад тому, что она смогла от него родить.Алексей Солодовников отметил, что они вместе с Катей Колисниченко словно делают друг друга лучше. В такой взаимной идиллии просто не могло не произойти чудо, ведь ранее супруга не хотела иметь детей, он думал, что бесплоден, но в итоге они растят сына.