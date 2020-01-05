Алена Водонаева испугала поклонников перекошенными чертами лица

Недавно Алена Водонаева провела встречу с фанатами, где раздавала автографы и дарила первые экземпляры своего шедевра. Однако многие отметили, что предстала светская львица перед фолловерами не в лучшем виде. Ее черты лица стали непропорциональными, одна бровь оказалась выше, а левая его часть - перекошенной. Косметика не смогла до конца замаскировать изменения.Эксперты отметили, скорее всего, была проведена некачественная косметологическая процедура или же препараты специалист ввел не те. Сама Алена Водонаева не комментирует произошедшее, но левая часть ее лица, добавили присутствующие на презентации, была явно напряжена и выглядела неестественно.