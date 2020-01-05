АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Алена Водонаева испугала поклонников перекошенными чертами лица

Звезда проекта "Дом-2", журналистка и светская львица Алена Водонаева на своей странице в Instagram представила новую книгу под названием "Мамин торт". Знаменитость, как отметили поклонники, шокировала их своим видом, ведь попросту испортила собственную внешность.
Алена Водонаева испугала поклонников перекошенными чертами лица

Недавно Алена Водонаева провела встречу с фанатами, где раздавала автографы и дарила первые экземпляры своего шедевра. Однако многие отметили, что предстала светская львица перед фолловерами не в лучшем виде. Ее черты лица стали непропорциональными, одна бровь оказалась выше, а левая его часть - перекошенной. Косметика не смогла до конца замаскировать изменения.

Эксперты отметили, скорее всего, была проведена некачественная косметологическая процедура или же препараты специалист ввел не те. Сама Алена Водонаева не комментирует произошедшее, но левая часть ее лица, добавили присутствующие на презентации, была явно напряжена и выглядела неестественно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"У меня свой интернет-магазин парфюмерии": Роман Гриценко рассказал о жизни после проекта и планах на будущий…
"Я начинаю дышать полной грудью": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева рассказала о переменах после…
Супруг звезды «Дом-2» Кати Колисниченко заговорил о…
В возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий…
Алена Водонаева испугала поклонников перекошенными чертами…
Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в…
Телеведущая Юлия Ефременкова поддержала решение Мондезира Свет-Амура об уходе с проекта…
"Хочу чтоб это длилось вечно": Татьяна Строкова и Даниил Сахнов празднуют маленький…
Подруга покойной Юлии Началовой Олеся Сазыкина раскрыла тайны личной жизни…
Звезда «Дом-2» Саша Черно не желает, чтобы свекровь вмешивалась в дела ее…
Эксперты назвали способы для определения моделей Apple iPhone и…
"У нас с малышом другие планы": Александра Черно всерьез намерена позаботиться о себе…
Алена Кравец решила перейти на “цифровое…
Звезду проекта "Дом-2" Алину Устиненко заподозрили в…
Первый Новый год Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был насыщен романтикой и…
"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда…
Пьяных туристов из РФ задержали за секс на пляже в…
Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отдыха в…
"Поняла, что хочется лялечку": Алина Галимова на отдыхе задумалась о…
" В Азии постоянно какие-то проблемы": Ксения Бородина пожаловалась на бессонницу в…
Фото жениха Волочковой на отдыхе в Таиланде оказалось…
У звезды проекта "Дом-2" Милены Безбородовой началась тяжелая…
Компания Suzuki впервые показала интерьер обновленного…
"Заболела и потеряла багаж": Алена Савкина неудачно проводит…
Певицу Адель застали на отдыхе в компании Гарри Стайлза на Карибских…
Татьяна Мусульбес: "Виктор Литвинов приукрасил встречу с моим молодым…
В Dell раскрыли подробности о высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS…
Ученые: "Ум ребенка наследуется по большей части от…
В США создали специальный автобус для астронавтов Airstream Astrovan…
Наталия Медведева чуть не погибла из-за пожара в доме на Новый…
Lenovo в рамках выставки CES 2020 представила переговорное устройство…
В МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики подделывают чаще…
Дана Борисова готовится к суду с Максимом…
Ученые обнаружили пользу от употребления ментолового мороженого перед проведением…
В Японии самой старой женщине на свете исполнилось 117…
Светлана Лобода с юмором поздравила 57-летнего Тилля…
Психологи выяснили, почему 60% людей в мире страдают от "мобильной…
Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против…
В Крыму призвали политиков из США "прекратить множить мифы" о…
Адвокат Петросяна опроверг известия о приобретении комиком квартиры для Татьяны…
Просмотреть все новости