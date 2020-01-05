Телеведущая Юлия Ефременкова поддержала решение Мондезира Свет-Амура об уходе с проекта "Дом-2"





Один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур принял решение уйти, ведь больше не видит путей развития в рамках реалити-шоу. Однако подобные новости буквально шокировали поклонников пары, все объяснить мужчина и Юлия Ефременкова решили в прямом эфире в Instagram.Юлия Ефременкова отметила, она совершенно согласна с будущим мужем, решение было осознанным и правильным. Пока неизвестно, чем будет заниматься Мондезир Свет-Амур дальше, но назад он не хочет, отметили влюбленные в разговоре с фолловерами.