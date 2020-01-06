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Бюджетный складной смартфон Escobar Fold 1 не допустили к показу на выставке CES 2020

На предстоящей выставке передовой электроники CES 2020 не появится бюджетный складной смартфон Escobar Fold 1. Устройство, выпускаемое братом знаменитого преступника, не допустили к показу.

Не так давно реклама Escobar Fold 1 уже появлялась в Сети. В ней складное устройство демонстрировали полуобнажённые девушки. Как заявляет производитель гаджета Роберто Эскобар, брат главы преступного мафиозного клана, разработанный его инженерами смартфон является очень качественным, и его трудно поломать. При этом, данная модель стоит всего 350 долларов, что очень дёшево, учитывая уровень задействованной технологии. Сейчас на рынке нет ни одного подобного устройства по столь привлекательной цене, а если учитывать, что новинка имеет высокий уровень сборки, ее должен ждать успех.

Тем не менее, в Лас-Вегасе посетители CES 2020 не увидят новинку. Роберто Эскобар убеждён, на решение членов Ассоциации потребительских технологий повлияли другие рыночные игроки, также рассчитывающие продавать аналогичный гаджет. Начинающий разработчик пообещал не сдаваться и продвигать свой товар на рынке "умных" устройств.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:11

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