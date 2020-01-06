Диетологи из Египта назвали фрукты, чья кожура помогает бороться с ожирением и раком





По словам экспертов, многие люди предпочитают избавляться от кожуры фруктов, не догадываясь, что в ней содержится большое количество полезных микроэлементов. Например, цедра апельсина богата пектиновой и лимонной кислотами, а также фитонцидами. Эта часть фрукта противостоит развитию рака и содержит клетчатку. Очистки ананаса тоже ценны, поскольку имеют в составе бромелайн, имеющий противовоспалительные свойства. Кожура грейпфрута помогает при похудении, а также обогащает организм кальцием и магнием. Тропическая гуава предотвращает запоры и улучшает пищеварение, а банановая кожура богата антиоксидантами и калием.Яблоки содержат витамины A, C и K, а очистки граната борются с дефицитом железа.