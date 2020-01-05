"У меня свой интернет-магазин парфюмерии": Роман Гриценко рассказал о жизни после проекта и планах на будущий год





Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко рассказал о своих достижениях в жизни после ухода за Периметр. Молодой человек обещал показать и доказать, прежде всего себе, на что он способен. Сейчас, по словам спортсмена, он ведет в социальных сетях свои проекты по фитнесу, у него есть свой интернет-магазин парфюмерии. В деньгах экс-проектант не нуждается и уже планирует крупные покупки. Пока занимается записью своего сольного трека, помогает людям, которые хотят заниматься фитнесом и развивает бизнес.В этом году молодой человек настроен на осуществление своей главной пока мечты - покупку квартиры в Москве. Бывший участник реалити-шоу уверен, у него все получится, ведь он стал совершенно другим человеком, пересмотрев многие важные в жизни вещи.С Ириной Пинчук и ее новым возлюбленный Роман Гриценко общается очень хорошо, как и со многими коллегами по проекту. Он не держит ни на кого обиды, возвращаться в Периметр не собирается, для него эта страница в жизни давно закрыта, отмечает молодой человек.