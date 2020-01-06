Компания Samsung создала первых "искусственных людей"
Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon. Никаких конкретных деталей озвучено не было, однако появилась информация о доверии этой разработки отделу STAR Labs.
Недавно в интернете появилась страница NEON.life, на которой запущен счетчик обратного отсчета до 7 января. В этот день начнет работать выставка технологических новинок CES 2020. Глава проекта Пранав Мистри сообщил на странице собственного аккаунта в Twitter о рабочем состоянии «продукта» для мероприятия.
«Код полностью работоспособен и готов к трансляции демо-версии под названием CORE R3. Сегодня он может совершенно автономно контролировать собственную мимику, передвигаться, говорить (даже хинди знает), вне зависимости от изначальных данных», – отмечает исследователь.
Помимо этого, известно о наделении виртуального человека эмоциями, как и продвинутым искусственным интеллектом. На ролике, который загрузили в интернет, показаны достаточно реалистичные люди. Пока неизвестно, становились ли участниками проекта специалисты в сфере виртуальной анимации.
Недавно в интернете появилась страница NEON.life, на которой запущен счетчик обратного отсчета до 7 января. В этот день начнет работать выставка технологических новинок CES 2020. Глава проекта Пранав Мистри сообщил на странице собственного аккаунта в Twitter о рабочем состоянии «продукта» для мероприятия.
«Код полностью работоспособен и готов к трансляции демо-версии под названием CORE R3. Сегодня он может совершенно автономно контролировать собственную мимику, передвигаться, говорить (даже хинди знает), вне зависимости от изначальных данных», – отмечает исследователь.
Помимо этого, известно о наделении виртуального человека эмоциями, как и продвинутым искусственным интеллектом. На ролике, который загрузили в интернет, показаны достаточно реалистичные люди. Пока неизвестно, становились ли участниками проекта специалисты в сфере виртуальной анимации.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:00