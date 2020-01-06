Компания Samsung создала первых "искусственных людей"





Недавно в интернете появилась страница NEON.life, на которой запущен счетчик обратного отсчета до 7 января. В этот день начнет работать выставка технологических новинок CES 2020. Глава проекта Пранав Мистри сообщил на странице собственного аккаунта в Twitter о рабочем состоянии «продукта» для мероприятия., – отмечает исследователь.Помимо этого, известно о наделении виртуального человека эмоциями, как и продвинутым искусственным интеллектом. На ролике, который загрузили в интернет, показаны достаточно реалистичные люди. Пока неизвестно, становились ли участниками проекта специалисты в сфере виртуальной анимации.