"У нас с малышом другие планы": Александра Черно всерьез намерена позаботиться о себе сама

"Никаких действий предпринимать не буду, решать ничего тоже, я устала, что мне мотают нервы. Поймёт, хорошо, не поймёт, ну что ж, так и останется со своими гулянками и друзьями. У нас с малышом другие планы на жизнь, ждём лета и появления на свет", - написала Черно.

В своем микроблоге участница написала, что она теперь не ждет ничего, год начался не очень удачно, но звезда уверена, все вскоре наладится. Заботы и понимания брюнетка больше ни от кого просить и ждать не будет.Стоит отметить, что буквально накануне Нового года Саша Черно и Иосиф Оганесян сильно поссорились, но в итоге им удалось снова найти общий язык, а звезда реалити-шоу отметила, что ее избранник просто иногда не так понимает все происходящее.