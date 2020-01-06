В Киеве отменили выступление Ирины Хакамады из-за ее слов о Путине





Организаторы форума сообщили о том, что запланированное на 27 февраля выступление Ирины Хакамады сорвалось. Согласно заявлению пресс-службы мероприятия, ценности, о которых будет идти речь в выступлении журналистки, не соответствуют принятым, однако конкретная причина осталась неизвестной.Анонс выступления Хакамады вызвал критику в социальных сетях после того, как была распространена запись участия журналистки на пресс-конференции Путина, которая состоялась в 2014 году. Бизнес-тренер поздравила президента России за “супероперацию без единого выстрела”.