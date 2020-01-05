Звезду проекта "Дом-2" Алину Устиненко заподозрили в маммопластике





Экс-участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко решилась на маммопластику несколько лет назад, о чем она не жалеет. Однако недавно брюнетка вновь спровоцировала слухи о повторной операции, опубликовав на своей странице в Instagram ролик. На забавном видео звезда реалити-шоу предстала в корсете, который обычно пациенты надевают после пластики груди.Как отметила Алиана Устиненко, ей в итоге пришлось объяснять фанатам, что никакого вмешательства не было. Корсет, по словам брюнетки, просто очень удобен, она его нашла и надела, пока занималась домашними делами. Пока ничего менять в своей внешности девушка не намерена, а потому все подозрения ошибочны.