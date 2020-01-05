Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов, участвующих в ледовых шоу

В настоящий момент немало профессионалов, уходя из спорта, приходят в шоу-бизнес. Желание продолжать радовать зрителей заставляет их воплощаться в сказочных героев, но, как оказалось, доход также имеет значение. Создатель представления "Волшебник страны Оз" Илья Овербух, отметил, сейчас уже никто не называет суммы в валюте. После кризиса все контракты подписываются только в рублях. По словам продюсера, танцующие в его шоу роман Костомаров и Евгения Медведева за один вечер получают от 150 до 200 тысяч рублей. Тем не менее, это средний гонорар и зарплаты могут меняться.При этом Илья Авербух признался, в первое время этот бизнес был убыточным. Было нелегко сделать ледовые шоу популярными и привлечь в залы широкую аудиторию. Приходилось не только брать кредиты, но и продать личный автомобиль.