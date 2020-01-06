Специалисты составили рейтинг лучших электрических внедорожников 2020 года





В рейтинг лучших электрических внедорожников 2020 года попал Jaguar i-Pace. Модель представили в 2019 году, и она успела получить награду World Car of the Year, а ещё премии World Car Design и Green Car. Данное транспортное средство на полном заряде проезжает 470 км, а разгон до 97 км/ч осуществляется за 4,5 секунды. Благодаря быстрой зарядке аккумулятор заряжается за 15 минут и может преодолеть 100 км. В базовой комплектации i-Pace стоит 4 342 402 рублей.Лучшим люксовым электрическим внедорожником стал Audi E-Tron, поступивший в продажу в прошлом году. В этой машине тоже есть функция быстрой зарядки - восполнить энергию можно за 10 минут. Автомобиль оснащён пневматической подвеской, имеющей пять настроек, также есть экран Virtual Cockpit и два сенсорных экрана. Транспортное средство ускоряется почти до 100 км/ч за 5,5 секунды. Цена E-Tron составляет 4 652 574 рублей.Лучшим электрическим внедорожником для дальних поездок специалисты в автомобильной сфере назвали выпущенную в 2016 году Tesla Model X. Модель стала сенсационной из-за своих задних дверей, форма которых напоминает крылья чайки. На полном заряде авто проезжает 528 км, а до 100 км/ч разгоняется за 2,7 секунды. Имеется возможность перезарядить аккумуляторы за 15 минут и после получится проехать 185 км. Стать владельцем машины можно за 5 086 814 рублей.Лучшим бюджетным электрическим внедорожником стал Hyundai Kona EV. Автомобиль южнокорейской марки разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды. В прошлом году транспортное средство завоевало награду "Лучшего автомобиля в Северной Америке". Безопасность владельцев модели обеспечивают расширенные функции, которые присутствуют в машинах премиум-класса. Стоимость Kona EV составляет 2 295 270 рублей.