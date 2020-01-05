АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда Мороза

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал о своей позиции касательно заявления, должны ли дети верить в существование Деда Мороза. Молодой отец отметил, он будет поддерживать веру своей дочери в волшебника как можно дольше.
"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда Мороза

Многие родители считают, что вовсе не обязательно поддерживать детей в их вере по поводу подарков от сказочного героя. Новый Год уже прошел, многим их принесли родители, а не волшебник, ведь наследникам стоит знать, кто заработал и купил эти сюрпризы.

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус высказал по этому поводу другое мнение. Он отметил, детям нужно верить в чудо как можно дольше. У него девочка, а потому он хотел бы поддерживать легенду о волшебнике лет до 14. Избранник Милены Безбородовой добавил, что будет делать все, чтобы не нарушить эту хрупкую традицию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"У меня свой интернет-магазин парфюмерии": Роман Гриценко рассказал о жизни после проекта и планах на будущий…
"Я начинаю дышать полной грудью": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева рассказала о переменах после…
Супруг звезды «Дом-2» Кати Колисниченко заговорил о…
В возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий…
Алена Водонаева испугала поклонников перекошенными чертами…
Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в…
Телеведущая Юлия Ефременкова поддержала решение Мондезира Свет-Амура об уходе с проекта…
"Хочу чтоб это длилось вечно": Татьяна Строкова и Даниил Сахнов празднуют маленький…
Подруга покойной Юлии Началовой Олеся Сазыкина раскрыла тайны личной жизни…
Звезда «Дом-2» Саша Черно не желает, чтобы свекровь вмешивалась в дела ее…
Эксперты назвали способы для определения моделей Apple iPhone и…
"У нас с малышом другие планы": Александра Черно всерьез намерена позаботиться о себе…
Алена Кравец решила перейти на “цифровое…
Звезду проекта "Дом-2" Алину Устиненко заподозрили в…
Первый Новый год Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был насыщен романтикой и…
"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда…
Пьяных туристов из РФ задержали за секс на пляже в…
Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отдыха в…
"Поняла, что хочется лялечку": Алина Галимова на отдыхе задумалась о…
" В Азии постоянно какие-то проблемы": Ксения Бородина пожаловалась на бессонницу в…
Фото жениха Волочковой на отдыхе в Таиланде оказалось…
У звезды проекта "Дом-2" Милены Безбородовой началась тяжелая…
Компания Suzuki впервые показала интерьер обновленного…
"Заболела и потеряла багаж": Алена Савкина неудачно проводит…
Певицу Адель застали на отдыхе в компании Гарри Стайлза на Карибских…
Татьяна Мусульбес: "Виктор Литвинов приукрасил встречу с моим молодым…
В Dell раскрыли подробности о высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS…
Ученые: "Ум ребенка наследуется по большей части от…
В США создали специальный автобус для астронавтов Airstream Astrovan…
Наталия Медведева чуть не погибла из-за пожара в доме на Новый…
Lenovo в рамках выставки CES 2020 представила переговорное устройство…
В МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики подделывают чаще…
Дана Борисова готовится к суду с Максимом…
Ученые обнаружили пользу от употребления ментолового мороженого перед проведением…
В Японии самой старой женщине на свете исполнилось 117…
Светлана Лобода с юмором поздравила 57-летнего Тилля…
Психологи выяснили, почему 60% людей в мире страдают от "мобильной…
Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против…
В Крыму призвали политиков из США "прекратить множить мифы" о…
Адвокат Петросяна опроверг известия о приобретении комиком квартиры для Татьяны…
Просмотреть все новости