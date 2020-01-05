"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда Мороза
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал о своей позиции касательно заявления, должны ли дети верить в существование Деда Мороза. Молодой отец отметил, он будет поддерживать веру своей дочери в волшебника как можно дольше.
Многие родители считают, что вовсе не обязательно поддерживать детей в их вере по поводу подарков от сказочного героя. Новый Год уже прошел, многим их принесли родители, а не волшебник, ведь наследникам стоит знать, кто заработал и купил эти сюрпризы.
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус высказал по этому поводу другое мнение. Он отметил, детям нужно верить в чудо как можно дольше. У него девочка, а потому он хотел бы поддерживать легенду о волшебнике лет до 14. Избранник Милены Безбородовой добавил, что будет делать все, чтобы не нарушить эту хрупкую традицию.
Многие родители считают, что вовсе не обязательно поддерживать детей в их вере по поводу подарков от сказочного героя. Новый Год уже прошел, многим их принесли родители, а не волшебник, ведь наследникам стоит знать, кто заработал и купил эти сюрпризы.
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус высказал по этому поводу другое мнение. Он отметил, детям нужно верить в чудо как можно дольше. У него девочка, а потому он хотел бы поддерживать легенду о волшебнике лет до 14. Избранник Милены Безбородовой добавил, что будет делать все, чтобы не нарушить эту хрупкую традицию.