"У детей должна быть вера в чудо": Алексей Безус помогает дочери верить в Деда Мороза





Многие родители считают, что вовсе не обязательно поддерживать детей в их вере по поводу подарков от сказочного героя. Новый Год уже прошел, многим их принесли родители, а не волшебник, ведь наследникам стоит знать, кто заработал и купил эти сюрпризы.Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус высказал по этому поводу другое мнение. Он отметил, детям нужно верить в чудо как можно дольше. У него девочка, а потому он хотел бы поддерживать легенду о волшебнике лет до 14. Избранник Милены Безбородовой добавил, что будет делать все, чтобы не нарушить эту хрупкую традицию.