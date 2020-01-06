Арктический вездеход «Русак» протестировали в Архангельске





Особенностью авто стали двигатели, которые функционируют даже при температуре на отметке -60 градусов Цельсия. Модель «Русак» при достаточно крупных габаритах легко преодолевает полное бездорожье и достаточно уверенно двигается по муниципальным линиям. Представители компании-производителя в беседе с агентством Pomorie сообщили, что автомобиль достаточно комфортабелен и лёгок в применении. Отмечается, что управление легко освоит даже автомобилист-новичок.Транспортное средство получило двойные стеклопакеты с подогревом, а сам кузов утеплён отдельно. Максимальная скорость авто составляет 60 км/ч, а по снегу падает до 15-25 км/ч. Другой характеристикой «Русака» является возможность использования в воде благодаря колёсам сверхнизкого давления, а также наличия водомётного двигателя. В качестве силовых узлов используются ДВС, которые могут быть приведены в рабочее состояние генераторами. Авто может применяться в условиях севера, а также жителями удалённых регионов РФ со сложными условиями на дорогах.