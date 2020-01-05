"Хочу чтоб это длилось вечно": Татьяна Строкова и Даниил Сахнов празднуют маленький юбилей
Звезда "Дома-2", одна из самых ярких участниц Татьяна Строкова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками приятной новостью. Она и Даниил Сахнов празднуют маленький юбилей год вместе, и брюнетка мечтает, чтобы это длилось вечно.
В своем микроблоге Татьяна Строкова разместила трогательный пост, посвятив его своему возлюбленному. Звезда проекта "Дом-2" отметила, что за прошедший годы побито 3 килограмма посуды, пролито около 300 мл слез, были драки, подарено почти 50 букетов, проведено более 100 свиданий и приготовлено столько же завтраков.
Главное, отметила Татьяна Строкова, что она испытывает к Даниилу Сахнову и просит его, чтобы это все длилось вечно. Несмотря на все сложности, добавила брюнетка, она безумно любит избранника.
В своем микроблоге Татьяна Строкова разместила трогательный пост, посвятив его своему возлюбленному. Звезда проекта "Дом-2" отметила, что за прошедший годы побито 3 килограмма посуды, пролито около 300 мл слез, были драки, подарено почти 50 букетов, проведено более 100 свиданий и приготовлено столько же завтраков.
Главное, отметила Татьяна Строкова, что она испытывает к Даниилу Сахнову и просит его, чтобы это все длилось вечно. Несмотря на все сложности, добавила брюнетка, она безумно любит избранника.