"Хочу чтоб это длилось вечно": Татьяна Строкова и Даниил Сахнов празднуют маленький юбилей





В своем микроблоге Татьяна Строкова разместила трогательный пост, посвятив его своему возлюбленному. Звезда проекта "Дом-2" отметила, что за прошедший годы побито 3 килограмма посуды, пролито около 300 мл слез, были драки, подарено почти 50 букетов, проведено более 100 свиданий и приготовлено столько же завтраков.Главное, отметила Татьяна Строкова, что она испытывает к Даниилу Сахнову и просит его, чтобы это все длилось вечно. Несмотря на все сложности, добавила брюнетка, она безумно любит избранника.