Анна Седокова обнажилась ради утренней фотосессии в постели
Обнаженная Анна Седокова показала кадры с утренней фотосессии в постели. На своей странице в Instagram звезда рассказала что мешает ей спать по ночам.
На новом кадре певица прикрывает тело одеялом, а также позирует с закрытыми глазами, что взбудоражило поклонников. В подписи к снимку Анна Седокова пожаловалась на работу с ненормированным графиком и необходимостью жить на две страны. Артистка постоянно нарушает режим дня и ночи, что приводит к беспокойному сну. Из-за таких проблем она не может чувствовать себя хорошо, а также заметила, что это влияет на внешность. Звезда упомянула о мелатонине, выработка которого снижается с возрастом.
В комментариях поклонники пожелали Седоковой быть здоровой, а также высоко оценили ее фигуру, назвав сексуальной.
На новом кадре певица прикрывает тело одеялом, а также позирует с закрытыми глазами, что взбудоражило поклонников. В подписи к снимку Анна Седокова пожаловалась на работу с ненормированным графиком и необходимостью жить на две страны. Артистка постоянно нарушает режим дня и ночи, что приводит к беспокойному сну. Из-за таких проблем она не может чувствовать себя хорошо, а также заметила, что это влияет на внешность. Звезда упомянула о мелатонине, выработка которого снижается с возрастом.
В комментариях поклонники пожелали Седоковой быть здоровой, а также высоко оценили ее фигуру, назвав сексуальной.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00