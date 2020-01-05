"Поняла, что хочется лялечку": Алина Галимова на отдыхе задумалась о детях

На своей странице в Instagram Алина Галимова опубликовала снимок в купальнике. На фото брюнетка предстала на фоне красивого пляжного пейзажа, а рядом океан. В описании поста звезда "Дома-2" внезапно заговорила о детях. Она отметила, что "отдыхала в семейном отеле и поняла, что хочется лялечку и любимого".Алина Галимова также обратилась к своим фолловерам, попросив их описать мужчину, который бы подошел, а также оставить ссылки подходящих кандидатов в комментариях. Многие поддержали желание девушки создать семью, отметив, что ей обязательно повезет в любви и все мечты сбудутся.