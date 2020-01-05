В возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий Пискунов





О смерти звезды высказалась Ольга Толоконникова, заведующая труппой театра. Она отметила, что все театральные коллеги переживают утрату, поскольку для них Геннадий Пискунов являлся живой иконой. Мужская часть актёрского состава нередко заимствовала в своих образах какие-то элементы поведения старшего товарища по сцене. Покойный являлся образцом школы вокального искусства и обладал очень густым и красивым басом. Кроме того, народный артист имел выдающиеся человеческие качества, заставляющие брать с него пример. В нём одном сочеталось немало положительных качеств, которые делали культурного деятеля исключительным и заставляли окружающих им восхищаться.В настоящий момент точная причина смерти театральной звезды не указывается. Также пока не озвучена дата прощания с народным артистом и место проведения траурного мероприятия.