В возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий Пискунов
Пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац объявила о том, что скончался Геннадий Пискунов. Народный артист России умер в возрасте 73 лет в одном из столичных медучреждений.
О смерти звезды высказалась Ольга Толоконникова, заведующая труппой театра. Она отметила, что все театральные коллеги переживают утрату, поскольку для них Геннадий Пискунов являлся живой иконой. Мужская часть актёрского состава нередко заимствовала в своих образах какие-то элементы поведения старшего товарища по сцене. Покойный являлся образцом школы вокального искусства и обладал очень густым и красивым басом. Кроме того, народный артист имел выдающиеся человеческие качества, заставляющие брать с него пример. В нём одном сочеталось немало положительных качеств, которые делали культурного деятеля исключительным и заставляли окружающих им восхищаться.
В настоящий момент точная причина смерти театральной звезды не указывается. Также пока не озвучена дата прощания с народным артистом и место проведения траурного мероприятия.
О смерти звезды высказалась Ольга Толоконникова, заведующая труппой театра. Она отметила, что все театральные коллеги переживают утрату, поскольку для них Геннадий Пискунов являлся живой иконой. Мужская часть актёрского состава нередко заимствовала в своих образах какие-то элементы поведения старшего товарища по сцене. Покойный являлся образцом школы вокального искусства и обладал очень густым и красивым басом. Кроме того, народный артист имел выдающиеся человеческие качества, заставляющие брать с него пример. В нём одном сочеталось немало положительных качеств, которые делали культурного деятеля исключительным и заставляли окружающих им восхищаться.
В настоящий момент точная причина смерти театральной звезды не указывается. Также пока не озвучена дата прощания с народным артистом и место проведения траурного мероприятия.