" В Азии постоянно какие-то проблемы": Ксения Бородина пожаловалась на бессонницу в отпуске

На своей странице в Instagram Ксения Бородина пожаловалась, что уже второй день не может нормально выспаться. В Азии постоянно возникают какие-то проблемы, отметила знаменитость, но подобных никогда не было. Телеведущая добавила, она опасается приема лекарств, обычно принимая таблетки только в случае сильных головных болей, но в этот раз все не так.Ксения Бородина отметила, она уже приняла две таблетки, но никакого эффекта не получила. Всю ночь телеведущая не смогла уснуть, впереди целый день, а сил совершенно нет. Более того, она обеспокоена действием снотворного на организм и своим состоянием. По словам ведущей, видимо, сбился режим, но как его наладить- знаменитость пока не знает.