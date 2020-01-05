У звезды проекта "Дом-2" Милены Безбородовой началась тяжелая депрессия





Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова пожаловалась, что ей надоело сидеть в четырех стенах, играть на камеру и проводить свою жизнь в Периметре. Рядом нет человека, который был бы надежной опорой в любой ситуации и поддерживал ее, а проект просто морально подавляет блондинку.Недавно Милена Безбородова поздравила свою сестру с 17-летием и ее слова показались фанатам необычными. Она пожелала родственнице никогда не плакать и найти того человека, на которого девушка могла бы положиться. Создается такое ощущение, что избранница Алексея Безуса написала все то, о чем сама мечтает.Практически все коллеги и телеведущие не раз отмечали, что Милена Безбородова рядом с Безусом не чувствует себя счастливой, жениться на ней мужчина не планирует, хотя хочет детей. Но все же блондинка как и большинство девушек мечтает о свадьбе и белом платье.