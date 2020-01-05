Потап и Настя Каменских улетели в романтическое путешествие в Мексику

Как отметил в новой публикации Потап, у него и супруги начались идеальные дни. Вместе возлюбленные отправились в Мексику, а на недавнем фото они позируют на фоне океана. Настя Каменских запечатлена с ярким цветком, который держит у лица. Фанаты заметили, что на снимке артисты выглядят счастливыми. Потап подчеркнул, что в экзотической стране они намерены не только отдыхать, но и работать.На второй фотографии из путешествия пара запечатлена во время отдыха в кафе, куда Настя Каменских пришла без макияжа. В комментариях поклонники пожелали звездам приятного отдыха, а также осыпали певицу комплиментами.