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"Заболела и потеряла багаж": Алена Савкина неудачно проводит отпуск

Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина, как известно, перед Новым Годом отправилась в отпуск, который она проводит вместе с мамой Татьяной Владимировной во Владивостоке. Однако, как отметила молодая мамочка, эти дни для нее оказались неудачными, она заболела и потеряла багаж.
"Заболела и потеряла багаж": Алена Савкина неудачно проводит отпуск

Новый Год Алена Савкина встретила в постели, так как у нее сильно поднялась температура. Также она рассказала поклонникам, что в аэропорту ей не удалось забрать свой багаж, поэтому кроватку для маленького сына Богдана молодая мамочка купила уже в родном городе.

Алена Савкина еще перед праздниками пообещала фолловерам провести розыгрыш, а в прямой эфир в итоге вышла только недавно, отметив, что подхватила инфекцию и теперь не знает, сколько еще придется лечиться. Не об этом мечтала звезда реалити-шоу, когда уходила из Периметра. Перед отъездом она откровенно признавалась, что хотела бы познакомиться в родном городе с хорошим мужчиной.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:38

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