"Заболела и потеряла багаж": Алена Савкина неудачно проводит отпуск





Новый Год Алена Савкина встретила в постели, так как у нее сильно поднялась температура. Также она рассказала поклонникам, что в аэропорту ей не удалось забрать свой багаж, поэтому кроватку для маленького сына Богдана молодая мамочка купила уже в родном городе.Алена Савкина еще перед праздниками пообещала фолловерам провести розыгрыш, а в прямой эфир в итоге вышла только недавно, отметив, что подхватила инфекцию и теперь не знает, сколько еще придется лечиться. Не об этом мечтала звезда реалити-шоу, когда уходила из Периметра. Перед отъездом она откровенно признавалась, что хотела бы познакомиться в родном городе с хорошим мужчиной.