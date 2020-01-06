Эксперты рассказали, почему знаменитый ЗИЛ-130 красили только в синий цвет





В настоящий момент на дорогах всё меньше этих машин в виду их возраста, но они всё ещё встречаются. По обыкновению, кабины выкрашены в синий цвет, а радиаторная решётка является белой. Специалисты считают, что подавляющее большинство из 3,4 миллионов транспортных средств получило такой окрас из-за предпочтений эпохи. Во времена правления Никиты Хрущева многие элементы отделки в жилых помещениях красились в такой цвет.Кроме того, использование краски считалось целесообразным, поскольку её изготовление обходилось дешевле из-за меньшего количества пигмента. Имеется и ещё одна теория, связанная с экономикой. На предприятии, где собирались выпускать ЗИЛ-130, в запасе имелось большое количество лакокрасочного покрытия, а потому его использовали в первую очередь, а после не стали менять привычный дизайн. По ещё одной версии, облик грузовика вовсе не случаен. Таким его спроектировал Эрик Сабо. Советский дизайнер хотел выделить громоздкие машины в транспортном потоке, чтобы повысить бдительность участников дорожного движения и снизить аварийность.Не менее правдоподобной теорией является постановление сверху. Лидеры партии решили не красить новые машины в зелёный цвет, ассоциирующийся с военной техникой, чтобы внести в имидж СССР менее милитаристские штрихи. Война давно миновала, а потому следовало показать страну, вернувшуюся к мирной жизни.