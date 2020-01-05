Татьяна Мусульбес: "Виктор Литвинов приукрасил встречу с моим молодым человеком"





Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес рассказала, что Виктор Литвинов на самом деле приходил к ней за своими вещами. Молодого человека своей бывшей жены бизнесмен знает давно, но драки при встрече между ними не было. Как отметила звезда реалити-шоу, бывший муж ревновал ее вплоть до самого развода.Сам же Виктор Литвинов прежде сообщал, что якобы дал "леща" бывшему другу, а с Анной Брянской он знаком с начала лета, она ему нравится давно. Примечательно, что развод ребята получили только в ноябре, но что-то в их показаниях явно не сходится.