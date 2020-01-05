Алена Кравец решила перейти на “цифровое питание”

На новых снимках Алена Кравец позирует в розовой шубе, платье и на шпильках на красной дорожке в окружении праздничных елей. Модель заявила, что для нее природа выглядит именно так, а также поговорила с поклонниками о рационе. Она, как “инопланетянка”, переходит на “цифровое питание”. Фанаты предположили, что в проекте с участием Кравец будут обсуждаться вопросы здорового меню. На данный момент детали нового шоу неизвестны, однако в хэштегах модель намекнула, что будет говорить о диете будущего.В комментариях подписчики пожелали Кравец успехов, но некоторые недоброжелатели раскритиковали ее внешний вид.