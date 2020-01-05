Пьяных туристов из РФ задержали за секс на пляже в Таиланде
Туристов из РФ в состоянии алкогольного опьянения задержали за секс на пляже в Таиланде. По итогам случившегося, отдыхающим в Паттайе мужчине 26 лет и девушке 19 лет придется заплатить штраф.
Речь идёт о выплате суммы, эквивалентной 10,3 тысячи рублей. Как впоследствии рассказали сами туристы, они гуляли на берегу и не заметили поблизости других лиц. В итоге пара приняла решение заняться сексом на территории пляжа.
До этого в Таиланде был задержан гражданин РФ, который использовал фальшивые доллары на территории курортной зоны. Его знакомые отметили, что это обычные игрушки, а не противозаконные банкноты, и наняли адвоката, однако оплатить услуги юриста в полном объёме не смогли.
Речь идёт о выплате суммы, эквивалентной 10,3 тысячи рублей. Как впоследствии рассказали сами туристы, они гуляли на берегу и не заметили поблизости других лиц. В итоге пара приняла решение заняться сексом на территории пляжа.
До этого в Таиланде был задержан гражданин РФ, который использовал фальшивые доллары на территории курортной зоны. Его знакомые отметили, что это обычные игрушки, а не противозаконные банкноты, и наняли адвоката, однако оплатить услуги юриста в полном объёме не смогли.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:15