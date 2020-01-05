Эксперты назвали способы для определения моделей Apple iPhone и iPad





Чаще всего неточную информацию о "яблочном" гаджете сообщают люди, желающие выдать его за более современный. В таком случае цена на вторичном рынке возрастает. Не все обладают достаточными знаниями о продукции Apple и могут впасть в заблуждение. Чтобы этого не произошло, нужно в первую очередь открыть меню настроек и в пункте "Основные" найти раздел "Об этом устройстве", где и указывается номер модели и её название, но в некоторых случаях прежние владельцы могут переписать данные. Сложнее это сделать в настройке системы. В этом разделе исправить цифры почти нельзя, поскольку их используют при проверке гарантийного обязательства. Ещё один метод - это номер IMEI. Он есть также и на официальном сайте производителя. Благодаря этим данным, можно сравнить выставленное на продажу устройство, с указанным в базе данных.Есть способ узнать наименование модели, даже не включая аппарат. Для этого нужно открыть слот для SIM-карты. В верхней части лотка есть надпись, но прочитать её получится только при хорошем освещении.