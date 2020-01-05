Первый Новый год Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был насыщен романтикой и приключениями





Чтобы повеселиться на праздновании Нового года Павел Прилучный приобрел костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В итоге Агата Муцениеце выглядела пышнотелой сказочной героиней. Они решили разыграть сказку, оставшись только вдвоем, но в конце праздника актер заснул под елкой. Поклонники не замечали за своим кумиром приключений в нетрезвом виде, поэтому не исключают, что артист пошутил.На данный момент Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двоих детей.