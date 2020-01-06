Показаны рендеры электрического универсала Volkswagen ID.3





В компании делают особый упор на выпуск электрических авто, рассчитывая создать бестселлеры, а новая тележка станет базой для свыше 10 млн единиц. Первым продуктом в соответствующем сегменте стал хэтчбек ID.3, который по своим размерам несколько похож на модель Golf.Дизайн новинки отличается корпоративной стилистикой, однако имеет определённый индивидуальны черты. Предположительно, модель станет реализоваться исключительно в кузове хэтчбек, как экологически безопасная альтернатива Golf. При этом независимый дизайнер Клебер Сильва показал своё видение кузова новинки. Он несколько увеличил длину крыши ID.3 и добавил новый элемент в задней части корпуса.Фронтальная часть универсала совпадает с концептом хэтчбека. Помимо этого, не изменилась линия остекления и основные элементы дизайна. Оформление задней части напоминает Passat в сборке универсал, но смотрится более динамично. Будет ли Volkswagen выпускать модель ID.3 в новом корпусе - пока неизвестно.