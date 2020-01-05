Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отдыха в Лапландии
Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками впечатлениями, полученными на отдыхе в Лапландии. Она также удивила их "огромным животом" во время прогулки на фото в Instagram.
На опубликованных кадрах Альбина Джанабаева запечатлена в большом красном пуховике, который выглядит великоватым для стройной певицы. Такую одежду звезда выбрала для ночной прогулки, чтобы увидеть и даже сфотографировать северное сияние. Артистка запечатлена на фоне неба среди заснеженных деревьев. Также она показывала снимки заката в Лапландии и видео, как она каталась на собачьей упряжке. Жена Валерия Меладзе уверяла поклонников, что такие нагрузки полезны для этих животных.
Звезда также поделилась планами с публикой, отметив, что не исключает поездку в Исландию. В комментариях многочисленные поклонники пожелали Альбине Джанабаевой прекрасного отдыха.
На опубликованных кадрах Альбина Джанабаева запечатлена в большом красном пуховике, который выглядит великоватым для стройной певицы. Такую одежду звезда выбрала для ночной прогулки, чтобы увидеть и даже сфотографировать северное сияние. Артистка запечатлена на фоне неба среди заснеженных деревьев. Также она показывала снимки заката в Лапландии и видео, как она каталась на собачьей упряжке. Жена Валерия Меладзе уверяла поклонников, что такие нагрузки полезны для этих животных.
Звезда также поделилась планами с публикой, отметив, что не исключает поездку в Исландию. В комментариях многочисленные поклонники пожелали Альбине Джанабаевой прекрасного отдыха.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:06