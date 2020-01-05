Фото жениха Волочковой на отдыхе в Таиланде оказалось подделкой
Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде. В Сети появились снимки с лицом ее жениха, которые в реальности оказались подделкой.
Анастасия Волочкова на протяжении долгого времени скрывала своего избранника. Знаменитость несколько месяцев лишь намекала о его существовании. Чуть подробнее балерина упоминала о мужчине в книге "Плата за успех", в которой звезда описала свою жизнь и ступени, которые ей пришлось преодолевать на пути к вершине славы. Там танцовщица заявляла: их отношения являются очень эмоциональными и гармоничными, но чтобы построить эти чувства, оба возлюбленных вынесли испытания и критику общества. Тем не менее, несмотря на длительные отношения и упоминание избранника в автобиографии, народная артистка не спешила раскрывать его личность. В документальном произведении она лишь указала, что тот является бизнесменом и не располагает большим запасом свободного времени. Несмотря на это, близкий человек смог отправиться на курорт с балериной, где и попал в кадр.
Пользователи Сети отметили, мужчина на снимке смотрится ниже Анастасии Волочковой. Кроме того, он явно расположен к отдыху, надев простые шорты и футболку с кепкой, тогда как его избранница позирует на фоне заката в купальнике и красивых туфлях. Позже стало известно, что сюжет был сделан с помощью фотошопа, а также не имеет никакого отношения к балерине.
Анастасия Волочкова на протяжении долгого времени скрывала своего избранника. Знаменитость несколько месяцев лишь намекала о его существовании. Чуть подробнее балерина упоминала о мужчине в книге "Плата за успех", в которой звезда описала свою жизнь и ступени, которые ей пришлось преодолевать на пути к вершине славы. Там танцовщица заявляла: их отношения являются очень эмоциональными и гармоничными, но чтобы построить эти чувства, оба возлюбленных вынесли испытания и критику общества. Тем не менее, несмотря на длительные отношения и упоминание избранника в автобиографии, народная артистка не спешила раскрывать его личность. В документальном произведении она лишь указала, что тот является бизнесменом и не располагает большим запасом свободного времени. Несмотря на это, близкий человек смог отправиться на курорт с балериной, где и попал в кадр.
Пользователи Сети отметили, мужчина на снимке смотрится ниже Анастасии Волочковой. Кроме того, он явно расположен к отдыху, надев простые шорты и футболку с кепкой, тогда как его избранница позирует на фоне заката в купальнике и красивых туфлях. Позже стало известно, что сюжет был сделан с помощью фотошопа, а также не имеет никакого отношения к балерине.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:54