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Компания Suzuki впервые показала интерьер обновленного Ignis

Компания Suzuki впервые продемонстрировала интерьер новой версии кроссовера Ignis. Не так давно авто прошло через рестайлинг и уже готовится к отправке на рынок РФ.

Экстерьер авто получил некоторое сходство с моделью Jimny от того же производителя. Такие черты обеспечили обвесы и решетка радиатора, получившая 4 штамповки квадратной формы. Японский бренд показал салон кроссовера. В нём сразу привлекает внимание система мультимедиа, оснащенная крупным дисплеем.

Весьма стильный вид имеет фронтальная панель, созданная в 2-х цветах. Помимо этого стоит отметить новый блок климат-контроля и приборную панель. Для стран Европы Suzuki Ignis поставляется с 2016-го в комплектации с двигателем 1,2 л производительностью 90 «лошадок». В комплекте с этим силовым агрегатом предусмотрено использование механической трансмиссии либо роботизированной КПП. На авторынке РФ модель Ignis будет 4-м продуктом Suzuki, добавившись к моделям SX4, Jimny, а также Vitara. Последняя сегодня предлагается россиянам со стартовой ценой в 1 млн рублей.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:46

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