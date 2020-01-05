Певицу Адель застали на отдыхе в компании Гарри Стайлза на Карибских островах
Певицу Адель заметили в компании Гарри Стайлза и Джеймса Кордена на Карибских островах. Очевидцы заявили, что знаменитость выглядела похудевшей.
Поклонники Адель запечатлели ее на фото, когда она отдыхала на пляже в Ангилье. Артистка выбрала для встречи с Гарри Стайлзом и Джеймсом Корденом короткое платье с глубоким декольте. Очевидцы считают, что за последнее время певица заметно похудела, и теперь не стесняется демонстрировать свою фигуру. Как известно, Адель села на диету полгода назад, а также стала работать с фитнес-тренером Джо Уиксом.
Специально для Адель были разработаны системы тренировок, включающие элементы пилатеса. Также она имела индивидуальный рацион.
Поклонники Адель запечатлели ее на фото, когда она отдыхала на пляже в Ангилье. Артистка выбрала для встречи с Гарри Стайлзом и Джеймсом Корденом короткое платье с глубоким декольте. Очевидцы считают, что за последнее время певица заметно похудела, и теперь не стесняется демонстрировать свою фигуру. Как известно, Адель села на диету полгода назад, а также стала работать с фитнес-тренером Джо Уиксом.
Специально для Адель были разработаны системы тренировок, включающие элементы пилатеса. Также она имела индивидуальный рацион.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:38