Певицу Адель застали на отдыхе в компании Гарри Стайлза на Карибских островах





Поклонники Адель запечатлели ее на фото, когда она отдыхала на пляже в Ангилье. Артистка выбрала для встречи с Гарри Стайлзом и Джеймсом Корденом короткое платье с глубоким декольте. Очевидцы считают, что за последнее время певица заметно похудела, и теперь не стесняется демонстрировать свою фигуру. Как известно, Адель села на диету полгода назад, а также стала работать с фитнес-тренером Джо Уиксом.Специально для Адель были разработаны системы тренировок, включающие элементы пилатеса. Также она имела индивидуальный рацион.