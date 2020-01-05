В Dell раскрыли подробности о высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13





Модель Latitude 9510 представляет собой 15-дюймовый ноутбук, который способен трансформироваться в планшет. При этом это не главная его отличительная черта. Устройство получило новую сетевую технологию и поддерживает ещё находящиеся в зачаточном состоянии беспроводные сети 5G. Также гаджет имеет качественную громкую связь и низкую энергопотребляемость, благодаря чему работает в автономном режиме до 30 часов. Вторая модель XPS 13 имеет дисплей с диагональю 13 дюймов. Ноутбук является очень тонким, а его корпус выполнен очень качественно. Сообщается, он имеет высокую производительность, потому в Dell также готовят к продаже специальную версию Developer Edition, предназначенную для разработчиков.Среди программных новинок наибольший интерес представляет Optimizer, работающая на базе искусственного интеллекта. Она приспосабливается к пользователю и помогает ему, подбирая нужный контент. В числе новинок были названы Cinema Guide - сервис по подбору фильмов и сериалов, и Mobile Connect. Эта программа позволяет осуществить более тесное взаимодействие между ноутбуком и смартфоном.