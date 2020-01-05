В США создали специальный автобус для астронавтов Airstream Astrovan II





Теперь выпущен новый автобус, который рассчитан на транспортировку 6 человек со снаряженными скафандрами. Внешне он напоминает кемпер с расположенными в салоне креслами, USB-разъёмами и розетками.В дальнейшем автобус станет транспортировать астронавтов к площадке запуска ракет-носителей на мысе Канаверал. Именно там запланировано проведение стартов Boeing CST-100 Starliner для доставки американской команды на МКС. NASA сообщило о наличии проблемы с орбитой Starliner. При совершении испытательного вылета капсула не смогла достичь заданной высоты, а источником проблемы назвали солнечные батареи.