В США создали специальный автобус для астронавтов Airstream Astrovan II
В США разработали спецавтобус для астронавтов модели Airstream Astrovan II. Первое поколение продукта имело сходство с серебряной пулей, но после использования услуг РФ американские производители забыли о нём.
Теперь выпущен новый автобус, который рассчитан на транспортировку 6 человек со снаряженными скафандрами. Внешне он напоминает кемпер с расположенными в салоне креслами, USB-разъёмами и розетками.
В дальнейшем автобус станет транспортировать астронавтов к площадке запуска ракет-носителей на мысе Канаверал. Именно там запланировано проведение стартов Boeing CST-100 Starliner для доставки американской команды на МКС. NASA сообщило о наличии проблемы с орбитой Starliner. При совершении испытательного вылета капсула не смогла достичь заданной высоты, а источником проблемы назвали солнечные батареи.
Теперь выпущен новый автобус, который рассчитан на транспортировку 6 человек со снаряженными скафандрами. Внешне он напоминает кемпер с расположенными в салоне креслами, USB-разъёмами и розетками.
В дальнейшем автобус станет транспортировать астронавтов к площадке запуска ракет-носителей на мысе Канаверал. Именно там запланировано проведение стартов Boeing CST-100 Starliner для доставки американской команды на МКС. NASA сообщило о наличии проблемы с орбитой Starliner. При совершении испытательного вылета капсула не смогла достичь заданной высоты, а источником проблемы назвали солнечные батареи.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:16