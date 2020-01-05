Наталия Медведева чуть не погибла из-за пожара в доме на Новый год





В ту новогоднюю ночь, которая могла стать трагической, компания Наталии Медведевой весело провела время и все уснули под утро. Однако актриса проснулась, почувствовав запах гари, когда на кухне уже бушевало пламя. Оказалось, что кто-то не выключил плиту после завершающих приготовлений и она накалилась до такой степени, что подожгла окружающие предметы.В итоге Медведева разбудила всех в доме, предупредив о неприятностях. Потушить огонь удалось совместными усилиями, но участница Comedy Woman не отрицает того, что инцидент мог завершиться трагически.