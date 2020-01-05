Наталия Медведева чуть не погибла из-за пожара в доме на Новый год
Наталия Медведева рассказала, как она чуть не погибла из-за пожара в доме на Новый год. Трагедия случилась несколько лет назад, когда актриса отмечала праздник в кругу друзей.
В ту новогоднюю ночь, которая могла стать трагической, компания Наталии Медведевой весело провела время и все уснули под утро. Однако актриса проснулась, почувствовав запах гари, когда на кухне уже бушевало пламя. Оказалось, что кто-то не выключил плиту после завершающих приготовлений и она накалилась до такой степени, что подожгла окружающие предметы.
В итоге Медведева разбудила всех в доме, предупредив о неприятностях. Потушить огонь удалось совместными усилиями, но участница Comedy Woman не отрицает того, что инцидент мог завершиться трагически.
В ту новогоднюю ночь, которая могла стать трагической, компания Наталии Медведевой весело провела время и все уснули под утро. Однако актриса проснулась, почувствовав запах гари, когда на кухне уже бушевало пламя. Оказалось, что кто-то не выключил плиту после завершающих приготовлений и она накалилась до такой степени, что подожгла окружающие предметы.
В итоге Медведева разбудила всех в доме, предупредив о неприятностях. Потушить огонь удалось совместными усилиями, но участница Comedy Woman не отрицает того, что инцидент мог завершиться трагически.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09