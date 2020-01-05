Ученые: "Ум ребенка наследуется по большей части от матери"
Шотландские ученые смогли выяснить, что интеллектуальные способности плода зависят от наследственности. По словам экспертов, ум ребенка якобы зависит по большей части от генного материала матери.
По словам исследователей из Университета Глазго, генетика матери определяет, насколько умны её дети. Женщины с большей вероятностью передают собственные интеллектуальные возможности наследникам, потому что они переносятся с помощью Х-хромосомы. У слабого пола их две, в то время как у мужчин только одна. В дополнение к этому ученые полагают, что гены для продвинутых когнитивных функций, которые унаследованы от отца, могут автоматически исключаться при взаимодействии с материнскими.
Лабораторные исследования с использованием генетически модифицированных мышей показали, что у тех, кто получал дополнительную дозу генов от матери, проявлялся большой размер головы и мозга, но были маленькие тела. У дополнительной группы с отцовскими аналогами наблюдался маленький мозг и крупное телосложение.
Исследователи определили клетки, которые содержали гены только одного родителя в шести различных частях мозга мыши. Последние контролировали различные когнитивные функции, от привычек питания до памяти. Кроме того, биологи проводили интеллектуальные тесты среди 12,6 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно, начиная с 1994 года. Несмотря на несколько факторов, от образования участников до их расы и социально-экономического статуса, команда все же пришла к выводу, что лучшим предиктором интеллекта является IQ матери. Тем не менее, только от 40 до 60% интеллектуальных навыков оцениваются как наследственные, поэтому значительно зависят от окружающей среды. Стоит также отметить, что размер мозга и черепной коробки тоже не соотносится с развитым умом.
По словам исследователей из Университета Глазго, генетика матери определяет, насколько умны её дети. Женщины с большей вероятностью передают собственные интеллектуальные возможности наследникам, потому что они переносятся с помощью Х-хромосомы. У слабого пола их две, в то время как у мужчин только одна. В дополнение к этому ученые полагают, что гены для продвинутых когнитивных функций, которые унаследованы от отца, могут автоматически исключаться при взаимодействии с материнскими.
Лабораторные исследования с использованием генетически модифицированных мышей показали, что у тех, кто получал дополнительную дозу генов от матери, проявлялся большой размер головы и мозга, но были маленькие тела. У дополнительной группы с отцовскими аналогами наблюдался маленький мозг и крупное телосложение.
Исследователи определили клетки, которые содержали гены только одного родителя в шести различных частях мозга мыши. Последние контролировали различные когнитивные функции, от привычек питания до памяти. Кроме того, биологи проводили интеллектуальные тесты среди 12,6 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно, начиная с 1994 года. Несмотря на несколько факторов, от образования участников до их расы и социально-экономического статуса, команда все же пришла к выводу, что лучшим предиктором интеллекта является IQ матери. Тем не менее, только от 40 до 60% интеллектуальных навыков оцениваются как наследственные, поэтому значительно зависят от окружающей среды. Стоит также отметить, что размер мозга и черепной коробки тоже не соотносится с развитым умом.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:21