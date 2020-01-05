Ученые: "Ум ребенка наследуется по большей части от матери"





По словам исследователей из Университета Глазго, генетика матери определяет, насколько умны её дети. Женщины с большей вероятностью передают собственные интеллектуальные возможности наследникам, потому что они переносятся с помощью Х-хромосомы. У слабого пола их две, в то время как у мужчин только одна. В дополнение к этому ученые полагают, что гены для продвинутых когнитивных функций, которые унаследованы от отца, могут автоматически исключаться при взаимодействии с материнскими.Лабораторные исследования с использованием генетически модифицированных мышей показали, что у тех, кто получал дополнительную дозу генов от матери, проявлялся большой размер головы и мозга, но были маленькие тела. У дополнительной группы с отцовскими аналогами наблюдался маленький мозг и крупное телосложение.Исследователи определили клетки, которые содержали гены только одного родителя в шести различных частях мозга мыши. Последние контролировали различные когнитивные функции, от привычек питания до памяти. Кроме того, биологи проводили интеллектуальные тесты среди 12,6 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно, начиная с 1994 года. Несмотря на несколько факторов, от образования участников до их расы и социально-экономического статуса, команда все же пришла к выводу, что лучшим предиктором интеллекта является IQ матери. Тем не менее, только от 40 до 60% интеллектуальных навыков оцениваются как наследственные, поэтому значительно зависят от окружающей среды. Стоит также отметить, что размер мозга и черепной коробки тоже не соотносится с развитым умом.