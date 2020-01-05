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Lenovo в рамках выставки CES 2020 представила переговорное устройство ThinkSmart

Компания Lenovo готовится к началу выставки CES 2020. В рамках предварительной презентационной программы компания представила переговорное устройство ThinkSmart.

В США в штате Невада в Лас-Вегасе уже скоро произойдёт открытие выставки CES 2020. Данное ежегодное событие является очень важным для многих производителей. На нём можно показать новинки, которым в будущем предстоит стать очень популярными. Некоторые начинают представлять свои разработки даже раньше, чем открывается первая экспозиция. Lenovo уже показала первую новинку - это переговорное устройство ThinkSmart.

Оно ориентировано на бизнес и предназначено для организации видеоконференций и аудиосвязи по зашифрованному каналу. Работает девайс с помощью сервиса Microsoft Teams. Как стало известно, основой гаджета стал процессор APQ8053, который производит фирма Qualcomm. Чип имеет достаточную производительность, чтобы осуществлять многозадачную работу переговорного устройства. Также разработчики создали удобный интерфейс и позаботились о защите. Пользователь может блокировать свой гаджет при помощи PIN-кода, а камера имеет специальную шторку. Шумоподавление обеспечивается за счёт использования Bluetooth-гарнитуры.

Отмечается, Lenovo и Microsoft в настоящее время работают в тандеме, адаптируя свою продукцию. Чтобы бизнес-коммуникации приобрели популярность и работали без сбоев, было разработано специальное обновление ПО для ThinkSmart Manager. Это обеспечит устройство дополнительным функционалом.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:04

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