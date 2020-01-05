Дана Борисова готовится к суду с Максимом Аксеновым
Дана Борисова готовится к суду с отцом своей дочери Максимом Аксеновым. В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась свежими известиями о проблемах в семье.
Дана Борисова отметила, что прекрасно отдыхает на Самуи: сидит в кафе, пьет воду и слушает живую музыку. Однако погода ее не радует, как и происходящее дома. В последнем телефонном разговоре с Полиной Аксеновой она узнала, что бывший возлюбленный собирается с ней судиться. Звезда не сообщала подробности происходящего в собственной семье, отметив, что ей почти ничего не объяснили. Артистка намерена прояснить ситуацию с помощью юриста. В комментариях пользователи поинтересовались - могут ли у телеведущей отобрать родительские права. Борисова не исключает такую возможность, отметив, что она “полностью чистая”, имея в виду отсутствие в крови запрещенных веществ.
Дана Борисова планирует вскоре возвращаться в Москву, поскольку ее ждут дела. У звезды уже составлен график съемок. Телеведущая работает над обложкой для книги, отметив, что ей нужна “драма”.
Дана Борисова отметила, что прекрасно отдыхает на Самуи: сидит в кафе, пьет воду и слушает живую музыку. Однако погода ее не радует, как и происходящее дома. В последнем телефонном разговоре с Полиной Аксеновой она узнала, что бывший возлюбленный собирается с ней судиться. Звезда не сообщала подробности происходящего в собственной семье, отметив, что ей почти ничего не объяснили. Артистка намерена прояснить ситуацию с помощью юриста. В комментариях пользователи поинтересовались - могут ли у телеведущей отобрать родительские права. Борисова не исключает такую возможность, отметив, что она “полностью чистая”, имея в виду отсутствие в крови запрещенных веществ.
Дана Борисова планирует вскоре возвращаться в Москву, поскольку ее ждут дела. У звезды уже составлен график съемок. Телеведущая работает над обложкой для книги, отметив, что ей нужна “драма”.
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🎄🥰💜Здравствуйте ,мои дорог е и бесценные подписчики 💜💜💜💜Как же мне хорошо здесь ...Сейчас сижу в кафе,пью воду и слушаю живую музыку ,погода не особо 😆😊Пора собирать чемодан 🧳.Надо обратно ,впереди много съёмок ,надо делать обложку для книги ,нужна драма на обложке 😈И ещё,возможно,название поменяется 🙀И надо понять ,что с Полиной .В общении с папой прозвучало слово суд .Надо подключать @stepanovlawyer 🔥и прояснять ситуацию ,аккаунт дочери забанили ,она теперь только на аккаунте Мишельки .Жду встречи со своей малышкой @michelle_beautifulface 🐶 #самуи2020 #люблювас❤️ #данаборисова #ледисовершенство☂️
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:54