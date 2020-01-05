Дана Борисова готовится к суду с Максимом Аксеновым

Дана Борисова отметила, что прекрасно отдыхает на Самуи: сидит в кафе, пьет воду и слушает живую музыку. Однако погода ее не радует, как и происходящее дома. В последнем телефонном разговоре с Полиной Аксеновой она узнала, что бывший возлюбленный собирается с ней судиться. Звезда не сообщала подробности происходящего в собственной семье, отметив, что ей почти ничего не объяснили. Артистка намерена прояснить ситуацию с помощью юриста. В комментариях пользователи поинтересовались - могут ли у телеведущей отобрать родительские права. Борисова не исключает такую возможность, отметив, что она “полностью чистая”, имея в виду отсутствие в крови запрещенных веществ.Дана Борисова планирует вскоре возвращаться в Москву, поскольку ее ждут дела. У звезды уже составлен график съемок. Телеведущая работает над обложкой для книги, отметив, что ей нужна “драма”.