Светлана Лобода с юмором поздравила 57-летнего Тилля Линдеманна

Взаимоотношения Тилля Линдеманна и Светланы Лободы долгое время были в центре внимания со стороны поклонников как певицы, так и знаменитого рок-музыканта. Недавно исполнительница появилась в новом выпуске ток-шоу "Вечерний Ургант", во время съемок которого записала видео-поздравление коллеге по цеху. Известно, что последний отмечал 4 января собственное 57-летие. Экс-участница группы "ВИА Гра" спела песню "Маленькой елочке холодно зимой" на немецком языке.Публикацию с роликом в соцсети Instagram Лобода сопроводила подписью "С Днем Рождения, мой @till_lindemann_official". Подписчики звезды позитивно оценили исполнение кумира, назвав его "милым". В комментариях также присутствовали предположения о возможном романе 37-летней украинской знаменитости и солиста группы Rammstein. Первые неподтвержденные слухи о этом появились еще в 2017 году, когда звезды познакомились на концерте в Баку. Позднее Лобода принимала участие в съемках музыкального клипа для проекта LINDEMANN. Кроме прочего, певица родила девочку в 2018 году, которую назвала Тильдой.