В МВД рассказали, какие купюры фальшивомонетчики подделывают чаще всего





По словам полицейских, в настоящий момент объёмы преступной деятельности в банковской сфере, в частности в отношении деятельности фальшивомонетчиков, сократились несущественно. В 2018 году спецслужбы изъяли из обращения 41,4 тысячи банкнот, изготовленных незаконно, а в прошедшем на 0,4 тысячи меньше. При этом дола отечественных денег существенно преобладает, иностранная валюта составила всего 1,9 тысячу от общей массы. Чаще всего злоумышленники ввозят в Россию или изготавливают подделки купюры в 100 долларов США и 500 евро. Они представляют наибольший интерес у преступников, поскольку имеют самый крупный номинал в своих странах. Их подделка позволяет увеличить незаконную прибыль при конвертации.Среди билетов банка России наиболее подделываемыми являются также крупные и ходовые экземпляры - 1 000 и 5 000 рублей. Что же касается введённых в оборот в 2017 году банкнот в 200 и 2 000 рублей, их фальшивомонетчики почти не делают из-за новизны и повышенной степени защищённости.