В Японии самой старой женщине на свете исполнилось 117 лет





На свои именины Танака-сан облачилась в традиционную одежду ярко-желтого оттенка. Друзья презентовали ей цветы, открытку с поздравлением и праздничный торт, который, как призналась женщина, оказался очень вкусным.Появилась на свет Канэ Танака в январе 1903 года в Фукуока. Была в браке с Фидео Танаке, имеет четверо детей и одного мальчика пара усыновила. В прошлом году ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самую пожилую женщину. Она даже сейчас обожает отгадывать задачи по математике и проводить время, играя в настольные игры.