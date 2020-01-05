В Японии самой старой женщине на свете исполнилось 117 лет
В Японии выполнилось 117 лет Канэ Танаке – самой старой женщине на свете. Она проживает в доме престарелых в городе Фукуока.
На свои именины Танака-сан облачилась в традиционную одежду ярко-желтого оттенка. Друзья презентовали ей цветы, открытку с поздравлением и праздничный торт, который, как призналась женщина, оказался очень вкусным.
Появилась на свет Канэ Танака в январе 1903 года в Фукуока. Была в браке с Фидео Танаке, имеет четверо детей и одного мальчика пара усыновила. В прошлом году ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самую пожилую женщину. Она даже сейчас обожает отгадывать задачи по математике и проводить время, играя в настольные игры.
На свои именины Танака-сан облачилась в традиционную одежду ярко-желтого оттенка. Друзья презентовали ей цветы, открытку с поздравлением и праздничный торт, который, как призналась женщина, оказался очень вкусным.
Появилась на свет Канэ Танака в январе 1903 года в Фукуока. Была в браке с Фидео Танаке, имеет четверо детей и одного мальчика пара усыновила. В прошлом году ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самую пожилую женщину. Она даже сейчас обожает отгадывать задачи по математике и проводить время, играя в настольные игры.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:38