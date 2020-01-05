Ученые обнаружили пользу от употребления ментолового мороженого перед проведением операции





В рамках эксперимента исследователи бразильского госуниверситета Лондрина привлекли 40 пациентов возрастом 18-60 лет, которые проходили подготовку к операции. Ученые случайным образом провели разделение пациентов на 2 группы. Одним разрешили принимать ментоловое мороженое до проведения хирургического вмешательства, а другим – сохранять полное голодание.Во время исследования учёные контролировали уровень жажды и дискомфорта в предоперационный период и по прошествии 20 минут после окончания хирургического вмешательства. В итоге удалось установить, что люди, употреблявшие ментоловое эскимо до операции, регистрировали сильное уменьшение жажды и дискомфорта при проведении второго замера, если сравнивать с лицами, прошедшими полное голодание.