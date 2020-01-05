



Не так давно в Вашингтоне снова высказали своё мнение об истории региона. По словам политиков, в Крыму не было российской власти вплоть до начала правления Екатерины II. Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям, призывает американцев не "множить мифы" об исторической принадлежности полуострова. Он всегда являлся территорией РФ и имеет статус неотъемлемой части страны, хотя в США и пытаются повлиять на своих граждан, преподнося тем в средствах массовой информации искажённые факты и вымысел.Крымский политик акцентировал, что на южные территории Украины, примыкающие к Крыму, как некоторым может показаться, Россия не претендует. Помимо этого он обозначил отношение к военному конфликту на востоке соседней страны. Происходящее в Донецке и Луганске - это сугубо украинская внутренняя проблема.