Чрезмерное употребление кофе и низкий социальный статус являются причинами непродолжительного сна у мужчин





Ученые проанализировали данные 82 992 участников из биобанка, провели опросы и собрали социодемографическую информацию. Как выяснилось, больше половины людей в возрасте после 60 лет имеют проблемы со сном, которые особенно выраженные у мужчин. Исследователи сообщили, что только третья часть испытуемых спали 6-7 часов в сутки.Специалистам удалось разобраться с причинами, которые мешают полноценно спать. Ими оказались бедность, старение организма и чрезмерное употребление кофе.