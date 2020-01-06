Чрезмерное употребление кофе и низкий социальный статус являются причинами непродолжительного сна у мужчин
Британские ученые рассказали о причинах непродолжительного сна у мужчин. Они считают, что данный фактор связан с чрезмерным употреблением кофе и низким социальным статусом.
Ученые проанализировали данные 82 992 участников из биобанка, провели опросы и собрали социодемографическую информацию. Как выяснилось, больше половины людей в возрасте после 60 лет имеют проблемы со сном, которые особенно выраженные у мужчин. Исследователи сообщили, что только третья часть испытуемых спали 6-7 часов в сутки.
Специалистам удалось разобраться с причинами, которые мешают полноценно спать. Ими оказались бедность, старение организма и чрезмерное употребление кофе.
Ученые проанализировали данные 82 992 участников из биобанка, провели опросы и собрали социодемографическую информацию. Как выяснилось, больше половины людей в возрасте после 60 лет имеют проблемы со сном, которые особенно выраженные у мужчин. Исследователи сообщили, что только третья часть испытуемых спали 6-7 часов в сутки.
Специалистам удалось разобраться с причинами, которые мешают полноценно спать. Ими оказались бедность, старение организма и чрезмерное употребление кофе.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 00:00