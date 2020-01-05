АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Адвокат Петросяна опроверг известия о приобретении комиком квартиры для Татьяны Брухуновой

Татьяну Брухунову долгое время окружают неподтвержденные слухи о свадьбе с Евгением Петросяном. Адвокат последнего опроверг известия о приобретении комиком квартиры для собственной ассистентки.

Новый выпуск программы "Пусть говорят" касался взаимоотношений Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и Татьяной Брухуновой. Известно, что российские СМИ уже несколько месяцев распространяют информацию о свадьбе юмориста и его помощницы, которые подобные слухи не подтверждают. Новым поводом для обсуждения личной жизни артиста стали известия о том, что он в 2016 году якобы купил ассистентке квартиру за 300 млн рублей. Сложившуюся ситуацию разъяснил Сергей Жорин, адвокат 74-летней звезды.

Расположенная в столичном районе Хамовники, эта жилплощадь размером более 200 квадратных метров не принадлежат Петросяну, сообщает юрист. Опубликованные снимки квартиры Жорин называл "фейковыми", что подтверждается отсутствием надлежащих документов в текущем процессе по разделу имущества между комиком и Еленой Степаненко. Кроме того, присутствующие в студии эксперты отмечали маловероятность незаметного приобретения недвижимости из семейного бюджета звезды.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против…
В Крыму призвали политиков из США "прекратить множить мифы" о…
Адвокат Петросяна опроверг известия о приобретении комиком квартиры для Татьяны…
Медики рассказали о зимних болезнях и способах борьбы с…
Юрий Лоза раскритиковал кинокартину…
Дефицит железа является главным виновником ранней седины волос у человека -…
Ани Лорак раскритиковали из-за "переделанных"…
Кейт Миддлтон и принц Уильям прокомментировали ситуацию с масштабными пожарами в…
Сервис Google News отменил платные подписки на электронные версии печатных…
Степаненко не захотела выступать в шоу…
У звезды «Дом-2» Саши Артёмовой разрушаются…
Медики негативно оценили совет Малахова о голодании для…
“Живой Кен” Родриго Альвес начал превращаться в…
Названы перспективы появления Opel Corsa на рынке…
Специалисты рассказали о рождественских гаданиях, которые до сих пор пользуются…
Ученые выяснили, почему мужчины и женщины по-разному относятся к идее…
В Нижнем Тагиле появился новогодний городок из ледяных скульптур в форме…
Компания CHUWi готовится вывести на рынок бюджетный планшет…
Ночь перед Рождеством: Что запрещено людям делать в…
Врачи рассказали, о каких недугах свидетельствуют короткие руки…
Филипп Киркоров примерил маску для дайвинга во время отдыха на…
В Сети продемонстрировали рендерное изображение гиперкара Bugatti…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова покупает элитную квартиру в…
Таисия Повалий перестала выходить из дома после Нового…
Археологи обнаружили древний клад под храмом Абу-Фана в…
Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина показала часть особняка…
Историки рассказали о появлении рождественских символов и…
Настасья Самбурская во время отдыха на Бали похвасталась своим…
Компания Nissan подготовила концепткар Ariya для выставки CES…
Олег Меньшиков о фильме “Вторжение”: "На сегодняшний день сюжет такого уровня в стране мог снять только…
Кроссовер Hyundai ix35 опередил по продажам модель…
Синоптики сообщили о погодных аномалиях по всей…
Актриса Дайан Китон отмечает…
Стартап Guru презентовал революционную беспроводную…
В честь дня рождения Брэдли Купера фанаты рассказали о достижениях…
На CES 2020 Fiat Chrysler Automobiles покажет футуристический концепт из "зелёной"…
Анна Банщикова с сыновьями посетила магазин, где Джоан Роулинг придумала мир Гарри…
В Турции туроператорам запретили встречать туристов с…
Xiaomi Mi Notebook Pro Enhanced Edition стал дешевле из-за новой…
Федор Бондарчук и Паулина Андреева улетели на отдых обычным чартерным…
Просмотреть все новости