Адвокат Петросяна опроверг известия о приобретении комиком квартиры для Татьяны Брухуновой





Новый выпуск программы "Пусть говорят" касался взаимоотношений Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и Татьяной Брухуновой. Известно, что российские СМИ уже несколько месяцев распространяют информацию о свадьбе юмориста и его помощницы, которые подобные слухи не подтверждают. Новым поводом для обсуждения личной жизни артиста стали известия о том, что он в 2016 году якобы купил ассистентке квартиру за 300 млн рублей. Сложившуюся ситуацию разъяснил Сергей Жорин, адвокат 74-летней звезды.Расположенная в столичном районе Хамовники, эта жилплощадь размером более 200 квадратных метров не принадлежат Петросяну, сообщает юрист. Опубликованные снимки квартиры Жорин называл "фейковыми", что подтверждается отсутствием надлежащих документов в текущем процессе по разделу имущества между комиком и Еленой Степаненко. Кроме того, присутствующие в студии эксперты отмечали маловероятность незаметного приобретения недвижимости из семейного бюджета звезды.