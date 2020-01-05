Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против сколиоза
Специалисты считают, что болезни позвоночника лучше предотвратить, нежели потом лечить. Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против сколиоза.
Сегодня многие люди страдают от данной проблемы, вызывающей усталости и провоцирующей развитие остеохондроза. Мануальный терапевт Александр Сафранов сообщает, что такие болезни можно предотвратить. Первое упражнение выполняется лежа у стены. Ноги нужно поставить на пол и сделать упор на стопу, поднять таз без помощи рук, на пару секунд зафиксировать положение, и опять лечь. Выполняется 15-20 раз.
Следующее упражнение предполагает стойку на вытянутых руках, ноги на коленях. Опускаясь как во время отжимания, нужно вытянуть вперед туловище, а потом откинуться на согнутые ноги назад и выровнять поясницу, держа руки прямо.
Также полезно для спины складывание. В положении лежа нужно подобрать ноги, которые согнуть в коленях, обняв их, поднять верхнюю часть туловища. Повторить 20 раз.
При выполнении упражнения для межлопаточной области необходимо прижаться к стене, руки развести в стороны, увести вперед ноги. Далее под прямым углом согнуть руки и от стены оттолкнуться локтями, сделав выдох. Повтор 15 раз.
Завершающее задание выполняется в положении лежа, ноги подняты под прямым углом. Поднимая руки необходимо тянуться к ногам, замерев на пару секунд, далее руки и ноги опустить. Повторить 5 раз.
Специалист настаивает, что такая тренировка предупредит проблемы с позвоночником. Если при выполнении появляются болезненные ощущения, то стоит остановиться и обязательно посетить врача.
Сегодня многие люди страдают от данной проблемы, вызывающей усталости и провоцирующей развитие остеохондроза. Мануальный терапевт Александр Сафранов сообщает, что такие болезни можно предотвратить. Первое упражнение выполняется лежа у стены. Ноги нужно поставить на пол и сделать упор на стопу, поднять таз без помощи рук, на пару секунд зафиксировать положение, и опять лечь. Выполняется 15-20 раз.
Следующее упражнение предполагает стойку на вытянутых руках, ноги на коленях. Опускаясь как во время отжимания, нужно вытянуть вперед туловище, а потом откинуться на согнутые ноги назад и выровнять поясницу, держа руки прямо.
Также полезно для спины складывание. В положении лежа нужно подобрать ноги, которые согнуть в коленях, обняв их, поднять верхнюю часть туловища. Повторить 20 раз.
При выполнении упражнения для межлопаточной области необходимо прижаться к стене, руки развести в стороны, увести вперед ноги. Далее под прямым углом согнуть руки и от стены оттолкнуться локтями, сделав выдох. Повтор 15 раз.
Завершающее задание выполняется в положении лежа, ноги подняты под прямым углом. Поднимая руки необходимо тянуться к ногам, замерев на пару секунд, далее руки и ноги опустить. Повторить 5 раз.
Специалист настаивает, что такая тренировка предупредит проблемы с позвоночником. Если при выполнении появляются болезненные ощущения, то стоит остановиться и обязательно посетить врача.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:18