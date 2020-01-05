Мануальный терапевт Александр Сафранов рассказал об упражнениях против сколиоза





Сегодня многие люди страдают от данной проблемы, вызывающей усталости и провоцирующей развитие остеохондроза. Мануальный терапевт Александр Сафранов сообщает, что такие болезни можно предотвратить. Первое упражнение выполняется лежа у стены. Ноги нужно поставить на пол и сделать упор на стопу, поднять таз без помощи рук, на пару секунд зафиксировать положение, и опять лечь. Выполняется 15-20 раз.Следующее упражнение предполагает стойку на вытянутых руках, ноги на коленях. Опускаясь как во время отжимания, нужно вытянуть вперед туловище, а потом откинуться на согнутые ноги назад и выровнять поясницу, держа руки прямо.Также полезно для спины складывание. В положении лежа нужно подобрать ноги, которые согнуть в коленях, обняв их, поднять верхнюю часть туловища. Повторить 20 раз.При выполнении упражнения для межлопаточной области необходимо прижаться к стене, руки развести в стороны, увести вперед ноги. Далее под прямым углом согнуть руки и от стены оттолкнуться локтями, сделав выдох. Повтор 15 раз.Завершающее задание выполняется в положении лежа, ноги подняты под прямым углом. Поднимая руки необходимо тянуться к ногам, замерев на пару секунд, далее руки и ноги опустить. Повторить 5 раз.Специалист настаивает, что такая тренировка предупредит проблемы с позвоночником. Если при выполнении появляются болезненные ощущения, то стоит остановиться и обязательно посетить врача.