Юрий Лоза раскритиковал кинокартину "Текст"





Лоза отметил, что создатели картины постарались, однако рекомендовал сократить её в 1,5-2 раз для повышения качества. Некоторые слова, по мнению музыканта, стоило, заменить «крепкими, но цензурными», поскольку именно так делают в «большом взрослом» кинематографе. Юрий Лоза отметил, что постельная сцена была добавлена исключительно ради завлечения в кинотеатры «любителей "клубнички"», поскольку они обеспечили значительную часть кассовых сборов. Музыкант отметил, что эту сцену стоило снять «хотя бы красиво».- задался вопросом Юрий Лоза. Знаменитость считает тёмно-серые планы недостатком работы операторов и экономии на осветительной технике. В завершении критического отзыва музыкант назвал актёрский состав не подходящим.