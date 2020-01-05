Юрий Лоза раскритиковал кинокартину "Текст"
Юрий Лоза оставил негативный отзыв о кинокартине «Текст». Музыкант раскритиковал ленту на своей странице в Facebook, отмечая, что он вынудил себя посмотреть «разрекламированный фильм».
Лоза отметил, что создатели картины постарались, однако рекомендовал сократить её в 1,5-2 раз для повышения качества. Некоторые слова, по мнению музыканта, стоило, заменить «крепкими, но цензурными», поскольку именно так делают в «большом взрослом» кинематографе. Юрий Лоза отметил, что постельная сцена была добавлена исключительно ради завлечения в кинотеатры «любителей "клубнички"», поскольку они обеспечили значительную часть кассовых сборов. Музыкант отметил, что эту сцену стоило снять «хотя бы красиво».
«Кстати, а для чего вообще снималось это всё? Неужели собирались с помощью этой картины сделать мир лучше? Если нет, тем более... зачем снимали?» - задался вопросом Юрий Лоза. Знаменитость считает тёмно-серые планы недостатком работы операторов и экономии на осветительной технике. В завершении критического отзыва музыкант назвал актёрский состав не подходящим.
Лоза отметил, что создатели картины постарались, однако рекомендовал сократить её в 1,5-2 раз для повышения качества. Некоторые слова, по мнению музыканта, стоило, заменить «крепкими, но цензурными», поскольку именно так делают в «большом взрослом» кинематографе. Юрий Лоза отметил, что постельная сцена была добавлена исключительно ради завлечения в кинотеатры «любителей "клубнички"», поскольку они обеспечили значительную часть кассовых сборов. Музыкант отметил, что эту сцену стоило снять «хотя бы красиво».
«Кстати, а для чего вообще снималось это всё? Неужели собирались с помощью этой картины сделать мир лучше? Если нет, тем более... зачем снимали?» - задался вопросом Юрий Лоза. Знаменитость считает тёмно-серые планы недостатком работы операторов и экономии на осветительной технике. В завершении критического отзыва музыкант назвал актёрский состав не подходящим.