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Дефицит железа является главным виновником ранней седины волос у человека - Учёные

Испанские учёные провели исследование и назвали главную причину ранней седины волос у человека. По их мнению, на пигментацию влияет дефицит железа и стресс.

Большинство людей уверены: появление седины - это признак старения, но учёные не согласны с этим. Нередко волосяной покров обесцвечивается и у молодых людей, возраст которых не превышает 35-40 лет. Новое исследование позволило установить, что влияет на формирование цвета. Основой пигмента волос является глутатион. Его нехватка и провоцирует изменения. Испанские специалисты выявили, что дефицит вещества может произойти из-за нехватки в организме железа. Этот элемент в больших количествах поглощается различными органами, особенно во время недомоганий, поскольку помогает иммунитету преодолеть болезнь. В результате именно волосам не хватает питательных веществ. Также запасы быстро расходуются при нарушениях работы печени и сердечно-сосудистой системы. Негативное воздействие оказывает и стресс, а особенно затяжная депрессия. Во время психических нарушений в области волосяных фолликул нарушается кровообращение, и это также одна из причин ранней седины.

Научные работники рекомендуют регулярно пополнять запасы железа, которое содержится в свинине, и особенно печени этого животного, баранине и говядине. Если же речь идёт о растительной пище, то это арахис, гречка, пшеничные отруби и чечевица. Быстро избавить организм от дефицита помогут витаминные комплексы, но их приём нужно согласовывать с лечащим врачом. Специалисты также отмечают, пока им известны лишь способы предотвратить преждевременную седину, вернуть же потерянный цвет не представляется возможным.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:55

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