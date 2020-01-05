Ани Лорак раскритиковали из-за "переделанных" губ

За последние несколько лет Ани Лорак заслужила сложную репутацию певицы в российском шоу-бизнесе, которую часто окружают скандалы и недоброжелатели. Помимо различных слухов о пластических операциях и косметических процедурах, имидж исполнительницы подпортил недавний развод с Муратом Налчаджиоглу. Определенные издания спекулировали на якобы внезапной перемене во внешности поп-звезды, которая предположительно пытается сохранить молодость с помощью хирургии.Другим поводом для критики 41-летней знаменитости стала новая публикация в соцсети Instagram. Ани Лорак предстала перед фанатами в необычном образе с ярким макияжем, который подчеркивал черты её внешности. Среди комментаторов нашлись не только преданные поклонники певицы, но и скептики. Последние предполагали, что губы исполнительницы выглядят неестественно большими, что возможно говорит об "уколах красоты". Кроме прочего, в скором времени публика сможет ознакомиться с новым альбомом Ани Лорак "За мечтой", сингл из которого звезда спела на новогодних съемках для телеканала "Интер".